Czas na derby Barcelony pomiędzy dwoma odwiecznymi rywalami - Espanyolem i FC. Pomimo różnicy klas, mecz ten zwykle cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców piłkarskich.

Przed meczem dużo mówi się o powrocie na stadion Espanyolu byłego gracza tego klubu, bramkarza Joana Garcii, który przed obecnym sezonem przeszedł do Dumy Katalonii za 25 milionów euro, co nie spotkało się z dobrym odbiorem wśród kibiców Espanyolu.

W kadrze na to spotkanie można spodziewać się Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Większe szanse na grę ma drugi z nich, gdyż pierwszy jest zmiennikiem Garcii.

Ostatnie spotkanie między obydwoma drużynami odbyło się w poprzednim sezonie. Barcelona pokonała wtedy Espanyol 2:0 po golach Lamine’a Yamala i Fermina Lopeza.

Mecz Espanyol - FC Barcelona odbędzie się 3 stycznia o godzinie 21:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport