Klasyfikacja króla strzelców w Hiszpanii. Na którym miejscu jest Robert Lewandowski?

W sobotę 3 stycznia Espanyol stanął naprzeciwko "Blaugrany". FC Barcelona przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w tym derbowym starciu (2:0). Na listę strzelców wpisali się Dani Olmo (86. minuta) i Robert Lewandowski (90. minuta). Tym samym polski napastnik dopisał kolejne trafienie do swojego konta.

"Lewy" w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii zdobył już w sumie dziewięć bramek. Taką samą liczbą trafień może pochwalić się Vedat Muriqi z Mallorki. Taki bilans daje kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Polski trzecie miejsce w zestawieniu najlepszych strzelców ligi.

Przed nimi znajduje się jego klubowy kolega Ferran Torres z 11 trafieniami na koncie. Natomiast liderem klasyfikacji króla strzelców jest Kylian Mbappe. Francuz w tym sezonie jest nie do zatrzymania. Gwiazdor Realu Madryt podczas obecnej kampanii zdobył już w sumie 18 bramek w La Lidze.

AA, Polsat Sport