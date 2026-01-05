Szczere wyznanie Lewandowskiego. Przygotowuje się do odejścia

W tym roku Lewandowski skończy już 38 lat, więc oczywiste jest, że niebawem zawiesi buty na kołku. Na pewno nie nastąpi to po tym sezonie, ale sam zainteresowany jest już gotowy na ten moment.

- Nie boję się zakończenia kariery, ponieważ zaczynam się do niego przygotowywać, przygotowywać się do rzeczy, które będę mógł robić po zakończeniu kariery piłkarskiej. Piłka nożna jest ważną częścią mojego życia, ale piłka nożna nie jest całym moim życiem, zwłaszcza teraz. Teraz wiem, że jestem blisko zakończenia kariery, nie wiem rok, dwa, trzy, może cztery, nie wiem — ale nie czuję żadnej presji. Jeśli pewnego dnia posłucham swojego ciała i poczuję, że coś się zmieniło, to będę gotowy zakończyć karierę - rzekł.

Na razie wielu kibiców zastanawia się, gdzie Lewandowski będzie grał w przyszłym sezonie. Wciąż nie wiadomo, czy zostanie w Barcelonie, a może wybierze inny klub w Europie lub wyniesie się poza kontynent.

Lewandowski swoją bogatą i pełną sukcesów karierę rozpoczął w Zniczu Pruszków, a następnie przeniósł się do Lecha Poznań. Jego pierwszym zagranicznym klubem była Borussia Dortmund, dla której rozegrał 187 spotkań i zdobył 103 bramki. Po kilku latach zasilił szeregi Bayernu Monachium, którego stał się absolutną legendą. W 375 spotkaniach strzelił aż 344 gole i wygrał wszystkie możliwe trofea. Od 2022 roku jest zawodnikiem Barcelony, dla której 110-krotnie trafiał do siatki w 166 meczach. Z kolei w reprezentacji Polski wystąpił rekordowe 163 razy i aż 88-krotnie zapisał się na liście strzelców.

