Flick powiedział to o Lewandowskim! Do ważnego meczu pozostało już niewiele

W środę 7 stycznia o godzinie 20:00 rozegrany zostanie pierwszy półfinał Superpucharu Hiszpanii, w którym Barcelona stanie naprzeciwko Athleticu Bilbao. Następnego dna Atletico Madryt zmierzy się ze swoim rywalem zza miedzy - Realem Madryt. Każda z ekip ostrzy sobie zęby na prestiżowe trofeum.

Przed środowym meczem, który zostanie rozegrany na King Abdullah Sports City w Dżuddzie, Hansi Flick pojawił się na oficjalnej konferencji prasowej. Szkoleniowiec "Blaugrany" wypowiedział się między innymi na temat Roberta Lewandowskiego.

- W klubie takim jak Barcelona, na każdej pozycji masz dwóch piłkarzy najwyższej klasy. Ferran (Torres - przyp. red.) dobrze się spisał i strzelał gole, ale to samo można powiedzieć o Robercie. Obaj mają dobre nastawienie na treningach i na ławce rezerwowych. Lewandowski zdobył drugą bramkę w derbach. Właśnie tego chcę. Każdy musi dać z siebie wszystko dla drużyny - ocenił trener.

Flick tymi słowami odniósł się oczywiście do ostatniego meczu Espanyol - Barcelona, w którym "Lewy" wpisał się na listę strzelców i ustalił wynik derbów na 2:0.

Na kogo w nadchodzącym spotkaniu postawi niemiecki szkoleniowiec? Obaj zawodnicy w tym sezonie mogą popisać się dobrymi liczbami. Torres w tym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy zdobył już 11 bramek, natomiast Lewandowski - dziewięć.

AA, Polsat Sport