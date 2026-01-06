Lewandowski zdecydował. "Zamknął drzwi" przed znanym trenerem

Saudyjski gigant Al-Hilal, prowadząc rozmowy z FC Barceloną w sprawie transferu Joao Cancelo, zaproponował włączenie do transakcji Roberta Lewandowskiego. Dziennik "Mundo Deportivo" zaznaczył, że bezpośrednio do naszego piłkarza zwrócił się trener Simone Inzaghi.

Sacha Tavolieri zauważył, że taka wymiana mogłaby być korzystna zarówno dla mistrza Hiszpanii, jak i samego Polaka. FC Barcelona znacząco obniżyłaby koszty związane z wysokim kontraktem napastnika, natomiast 37-latek mógłby liczyć na znacznie wyższe zarobki u nowego pracodawcy.

Niedługo potem dziennikarz zaktualizował jednak swój wpis. "Na ten moment Robert Lewandowski jest szczęśliwy w FC Barcelonie i chce pozostać w Katalonii" - czytamy. "Lewandowski zamyka drzwi przed Al-Hilal" - dodał z kolei "MD".

Poza saudyjskimi klubami sporo mówiło się, że Lewandowski wzbudził też zainteresowanie m.in. AC Milanu czy drużyn MLS. W tym sezonie ligowym rozegrał on 14 meczów, w których strzelił dziewięć goli.