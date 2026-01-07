Lewandowski zagra w Superpucharze? Hiszpanie nie są zgodni

W środę 7 stycznia Barcelona rozegra bardzo ważny mecz. "Duma Katalonii" zmierzy się z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii, który zostanie rozegrany na King Abdullah Sports City w Dżuddzie. Drugiego finalistę wyłoni czwartkowe spotkanie Alletico Madryt - Real Madryt.

ZOBACZ TAKŻE: Dobry czas Ziółkowskiego. Zwycięstwo Romy

Polscy kibice zastanawiają się, czy w wyjściowym składzie Barcelony na półfinałowe starcie pojawi się Robert Lewandowski. Ostatnio kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wszedł z ławki w meczu z Espanyolem i wpisał się na listę strzelców. Na temat "Lewego" na przedmeczowej konferencji prasowej wypowiedział się Hansi Flick.

- W klubie takim jak Barcelona, na każdej pozycji masz dwóch piłkarzy najwyższej klasy. Ferran (Torres - przyp. red.) dobrze się spisał i strzelał gole, ale to samo można powiedzieć o Robercie. Obaj mają dobre nastawienie na treningach i na ławce rezerwowych. Lewandowski zdobył drugą bramkę w derbach. Właśnie tego chcę. Każdy musi dać z siebie wszystko dla drużyny - ocenił trener Barcelony.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego nie są zgodni, co do wyglądu wyjściowej jedenastki "Blaugrany". "Mundo Deportivo" i "Marca" twierdzą, że Lewandowski znajdzie się w podstawowym składzie. Natomiast "AS" sugeruje, że miejsce Polaka w ofensywie Barcelony zajmie Ferran Torres.

Przewidywane składy Barcelony na półfinał Superpucharu Hiszpanii:

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Pedri - Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Raphinha

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

"Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Pedri, Eric Garcia - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski

AA, Polsat Sport