Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Oto, co go czeka

Robert Lewandowski rozegrał dotąd w tym sezonie 19 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty. Mimo to w ostatnich siedmiu spotkaniach grał trzykrotnie, z czego tylko raz wyszedł w podstawowym składzie.

Dziennik "Sport" rozpisał się właśnie o "innym etapie życia" naszego piłkarza. Możemy przeczytać, że pełni on obecnie rolę drugoplanową i poznaje świat z innej perspektywy, choć w przeszłości było zupełnie inaczej.

"Prawie zawsze, gdy był dostępny, jego naturalnym środowiskiem była murawa" - napisano, dodając, że był on "niezmordowaną maszyną", która nigdy nie miała dość strzelania goli i nie chciała siadać na ławce.

Mimo że niedawno świętował 37. urodziny, to "nadal jest bardzo użyteczny". Nie jest już podstawowym zawodnikiem FC Barcelony, ale nie jest to dla niego źródło frustracji, ani powód do złości. Zaznaczono, że Polak rozumie sytuację i choć wciąż jest w formie, to nie jest już w stanie utrzymać tempa, jakie dyktował wcześniej.

Na koniec wspomniano o relacji Lewandowskiego z Hansim Flickiem. "Jest płynna i transparentna" - przekazano. "To, że napastnik prezentował w poprzednim sezonie aż tak kosmiczny poziom, było w dużej mierze zasługą niemieckiego trenera" - podsumowano.

FC Barcelona rozegra finał Superpucharu Hiszpanii już w poniedziałek 12 stycznia. Już niedługo dowiemy się, kto będzie jej rywalem - Real czy Atletico Madryt.