Była 20:47, gdy Lewandowski to zrobił. W Hiszpanii aż huczy! "Wystarczyło"

Rozegrany w Arabii Saudyjskiej mecz był emocjonujący. Łącznie padło w nim pięć goli, a Barcelona wygrała ostatecznie 3:2.

Lewandowski trafił do siatki w finale Superpucharu Hiszpanii po raz czwarty z rzędu, za każdym razem w meczach z Realem. Trzy z nich Barcelona wygrała, a łącznie ma 16 triumfów (klub z Madrytu - 13). Świetna seria polskiego napastnika nie umknęła uwadze hiszpańskich mediów.



"Jeśli Hansi Flick postawił na Ferrana Torresa w meczu z Athletic Bilbao, to teraz przyszła kolej na Lewandowskiego. Co więcej, polski napastnik ma szczególną serię w Superpucharze, strzelając gole w każdym poprzednim finale tych rozgrywek. I nie zmarnował szansy. Nie miał klarownych okazji, ale w doliczonym czasie gry pierwszej połowy strzelił drugiego gola dla Barcelony" - napisała "Marca".



Dziennik "Sport" także docenił trafienie Polaka.



"Był ledwo zauważalny aż do końcówki pierwszej połowy, kiedy to wykorzystał podanie Pedriego i wykończył akcję wspaniałym lobem nad Courtoisem. Miał niewiele miejsca do gry i został zmieniony, aby wprowadzić Ferrana Torresa, który miał go odświeżyć" - czytamy.



A co o Polaku napisało "Mundo Deportivo"?



"Jego miejsce w wyjściowym składzie było zaskakujące, biorąc pod uwagę formę Ferrana. Polak uzasadnił swoją pozycję, spokojnie wykorzystując swoją jedyną szansę, ustalając wynik na 2:1. Sto procent skuteczności. Niewiele więcej zrobił. Wystarczyło" - podsumowali dziennikarze tego tytułu.

FC Barcelona wróci teraz do Hiszpanii i już w czwartek rozegra kolejne spotkanie, tym razem w ramach Pucharu Króla. Rywalem Katalończyków będzie Real Racing Club.