Puchar Króla: Racing Santander - FC Barcelona. Relacja na żywo

Robert Lewandowski

Racing Santander - FC Barcelona to mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Króla. Relacja live i wynik na żywo meczu Racing Santander - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00

Przed nami 1/8 finału hiszpańskiego Pucharu Króla. W meczu o awans do ćwierćfinału FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Racingiem Santander. Faworytem spotkania będzie drużyna Hansiego Flicka, która broni tytułu sprzed roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego? "Każdy go weźmie"

 

W kadrze meczowej powinniśmy zobaczyć Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Lewandowski w ostatnim meczu podczas finału Superpucharu Hiszpanii wpisał się na listę strzelców i walnie przyczynił się do zwycięstwa nad Realem Madryt (3:2). Natomiast Szczęsny pełni w tym sezonie rolę rezerwowego. Polak w tej edycji Pucharu jeszcze nie zagrał. W ostatnim meczu przeciwko Guadalajarze Hansi Flick postawił na wracającego po kontuzji Marca-Andre ter Stegena.

 

Oba zespoły nie grały ze sobą już bardzo długi czas. Ostatnim bezpośrednim spotkaniem był mecz Primera Division w sezonie 2011/2012. Barcelona pokonała wówczas Racing 2:0, a dublet zanotował legendarny Lionel Messi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Racing Santander - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNARACING SANTANDERROBERT LEWANDOWSKI

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 