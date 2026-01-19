Gwiazdor FC Barcelony wypada z gry! Wielka szansa dla Lewandowskiego

Ferran Torres został zmieniony w 62. minucie niedzielnego meczu ligowego z Realem Sociedad przez Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media poinformowały, że zszedł on z boiska z urazem mięśnia dwugłowego uda. Tym samym 25-latek nie poleci z zespołem do Pragi na środowe spotkanie Ligi Mistrzów ze Slavią.

ZOBACZ TAKŻE: Zeszli z murawy w finale! "Niedopuszczalne sceny"

Dziennik "AS" dodał, że wątpliwy jest również występ Torresa w ligowym meczu z Realem Oviedo. "Uraz nie jest duży, więc nie wyklucza go z niedzielnego meczu z Oviedo, choć jego dostępność będzie zależeć od stanu zdrowia" - czytamy.

"Sport" przyznał, że nieobecność Ferrana to "cios dla sztabu szkoleniowego", który traci ważnego zawodnika w ataku. Zaznaczono, że zalecana jest ostrożność w związku z kontuzjami mięśniowymi. Klub nie chce zatem narażać się na ryzyko.

Kontuzja Hiszpana to dobre wieści dla Roberta Lewandowskiego, który jest teraz pewniakiem do wyjścia w pierwszym składzie. Hansi Flick ma jednak dodatkowy problem, zwłaszcza że do Pragi nie pojedzie również Lamine Yamal.

Mecz Slavia Praga - FC Barcelona odbędzie się w środę 21 stycznia. Początek o godz. 21.