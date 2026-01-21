Ogłosił nowe wieści ws. Lewandowskiego! Te kluby chcą go pozyskać

Od dłuższego czasu mówi się, że Barcelona nie przedłuży kontraktu z Lewandowskim. Polak w sierpniu skończy 38 lat i zarabia gigantyczne pieniądze. W tym sezonie Lewandowski coraz częściej siada na ławce rezerwowych i jest tylko zmiennikiem Ferrana Torresa.

ZOBACZ TAKŻE: Przełom ws. Lewandowskiego. Hiszpanie widzą jedno rozwiązanie

Jak wyjawił Florian Plettenberg, Lewandowski ma wiele ofert, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Najbardziej zainteresowane mają być kluby MLS, które mocno naciskają na Polaka.

Inne opcje to transfer do Arabii Saudyjskiej lub kolejne wyzwanie w Europie.

Lewandowski trafił do Barcelony w 2022 roku z Bayernu Monachium. Dla "Blaugrany" rozegrał 169 meczów, w których strzelił 111 goli i zaliczył 22 asysty.

Polsat Sport