Ogłosił nowe wieści ws. Lewandowskiego! Te kluby chcą go pozyskać

Robert Lewandowski

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa latem 2026 roku. Jaka przyszłość czeka Polaka? Zainteresowanych jego usługami nie brakuje, a najnowsze doniesienia tylko to potwierdzają.

Piłkarz Robert Lewandowski w niebieskiej bluzie i czarnej kominiarce ćwiczy z piłką na boisku.
fot. PAP
Robert Lewandowski

Od dłuższego czasu mówi się, że Barcelona nie przedłuży kontraktu z Lewandowskim. Polak w sierpniu skończy 38 lat i zarabia gigantyczne pieniądze. W tym sezonie Lewandowski coraz częściej siada na ławce rezerwowych i jest tylko zmiennikiem Ferrana Torresa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przełom ws. Lewandowskiego. Hiszpanie widzą jedno rozwiązanie

 

Jak wyjawił Florian Plettenberg, Lewandowski ma wiele ofert, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Najbardziej zainteresowane mają być kluby MLS, które mocno naciskają na Polaka.

 

Inne opcje to transfer do Arabii Saudyjskiej lub kolejne wyzwanie w Europie.

 

Lewandowski trafił do Barcelony w 2022 roku z Bayernu Monachium. Dla "Blaugrany" rozegrał 169 meczów, w których strzelił 111 goli i zaliczył 22 asysty.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HISZPANIAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Hajto wprost o Robercie Lewandowskim. "Im szybciej to zrozumiemy..."
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 