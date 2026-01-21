Ogromny pech Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! Trafił do własnej bramki

W środę 21 stycznia odbyły się kolejne mecze tej edycji Ligi Mistrzów. Slavia Praga podjęła Barceloną w ramach siódmej kolejki fazy ligowej największego europejskiego pucharu. Przed meczem nikt nie mógł się spodziewać, jak będzie wyglądała pierwsza połowa tego spotkania.

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli bowiem piłkarze... czeskiego klubu. Już w dziesiątej minucie na listę strzelców wpisał się Vasil Kusej. Radość gospodarzy nie trwała jednak zbyt długo. Jeszcze przed przerwą "Blaugrana" była w stanie wyjść na prowadzenie. Dwie bramki zdobył Fermin Lopez.

Pod koniec premierowej części zmagań do protokołu meczowego wpisał się również Robert Lewandowski, jednak na pewno nie w taki sposób, w jaki by sobie tego życzył. W 44. minucie piłka została dośrodkowana w pole karne gości. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski próbował wybić futbolówkę, jednak po niefortunnym rykoszecie, skierował ją do własnej bramki.

Przez to trafienie piłkarze schodzili na przerwę przy remisie 2:2.