Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "Trudny wieczór"

Mecz ze Slavią Praga Lewandowski rozpoczął w wyjściowej jedenastce, co w ostatnim czasie nie było normą. Polak z jednej strony prezentował słabszą skuteczność od swojego konkurenta w ataku, Ferrana Torresa, a z drugiej, gdy przychodziły mecze z najbardziej prestiżowymi rywalami, jak choćby finał Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt, 37-latek grał w podstawowym składzie.

Tym razem Hansi Flick zdecydował się postawić na Lewandowskiego w starciu z mniej renomowanym rywalem. W 44. minucie Lewandowski przeżył koszmar, gdyż po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłka nabita przez Polaka wpadła do bramki Joana Garcii i gol samobójczy napastnika stał się faktem. W 71. minucie zrehabilitował się jednak, kończąc dośrodkowanie Marcusa Rashforda i ustalając wynik spotkania na 4:2. Jak zatem Polak został oceniony przez krajowe media w Hiszpanii?

Kataloński "Sport" przyznał Lewandowskiemu "szóstkę" w dziesięciostopniowej skali. Według dziennikarzy gazety, Polak był bezbarwny w pierwszej części spotkania, zaznaczając się samobójczym golem w końcówce pierwszej połowy. Po przerwie nastąpiła poprawa. Polak stwarzał sytuację i został za to nagrodzony golem na 4:2.

Identyczną notę wystawiło 37-latkowi Goal.com. W uzasadnieniu napisano tak: "Miał naprawdę trudny wieczór i to jego samobójczy gol dał wynik 2-2, ale pokazał swój legendarny instynkt strzelecki, kończąc mecz przy czwartej bramce dla Barcelony".

Notę "7" Polak otrzymał od dziennika "El Desmarque". W uzasadnieniu podkreślono bramkę samobójczą Polaka i zwiększoną aktywność w tworzeniu akcji ofensywnych w drugiej połowie, które zostały zwieńczone bramką.

"El Nacional" nazwał Lewandowskiego "elastycznym". Skupiono się na tym, że Polak, mimo, zdaniem dziennika, fatalnego i bezbarwnego meczu zrobił to, co najważniejsze – strzelił gola. Kapitan reprezentacji Polski dostał od dziennikarzy gazety ocenę "7".

FC Barcelona po siedmiu kolejkach Ligi Mistrzów zajmuje 9. miejsce w tabeli. Podopiecznych Hansiego Flicka czeka walka o awans do najlepszej ósemki w ostatniej kolejce LM, w której zmierzą się u siebie z FC Kopenhagą. Mecz odbędzie się 28 stycznia o godzinie 21:00.

JZ, Polsat Sport