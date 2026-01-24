Gala tygodnika "Piłka Nożna". Lista laureatów

Gala "Piłki Nożnej" to od wielu lat zdecydowanie najważniejsze wydarzenie w polskim futbolu. Prestiż tej uroczystości budowany jest nieprzerwanie od ponad pół wieku, a relację z gali można było w tym roku oglądać w Polsacie Sport 1, TV4 i online w Polsat Box Go.

W odróżnieniu od wielu sportowych plebiscytów, które często są bardziej konkursami popularności, niż rzeczywistą oceną osiągnięć w danym roku, tutaj głos mają nie kibice, a przedstawiciele środowiska piłkarskiego, co znacząco podnosi rangę nagrody.

Najlepszym pierwszoligowcem, podobnie jak przed rokiem, został Angel Rodado z Wisły Kraków. Napastnik "Białej Gwiazdy" spisuje się w tym sezonie kapitalnie i po rundzie jesiennej ma na koncie 17 goli i asystę w 19 spotkaniach Betclic 1. Ligi, a jego klub jest liderem tabeli.

Nagroda dla Obcokrajowca Roku trafiła - całkowicie zasłużenie - w ręce Mikaela Ishaka z Lecha Poznań. 32-letni snajper bardzo dobrze spisywał się zarówno w PKO BP Ekstraklasie, w której z 10 golami na koncie jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, jak i - a może przede wszystkim - w europejskich pucharach, w których w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i później w Lidze Konferencji strzelił łącznie 11 goli. Dla Szweda było to drugie takie wyróżnienie w karierze, gdyż Obcokrajowcem Roku był wcześniej w 2022 roku.

Ligowcem Roku został Bartosz Nowak, motor napędowy GKS-u Katowice, w barwach którego w 17 ligowych spotkaniach strzelił 5 goli i zaliczył 5 asyst. 32-letni ofensywny pomocnik zostawił w tej kategorii w pokonanym polu między innymi Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin.

Kapituła przyznała również nagrodę specjalną dla Odkrycia Roku w piłce nożnej kobiet. Statuetka trafiła w ręce Pauliny Tomasiak z Górnika Łęczna, która kapitalnie spisywała się w minionym roku zwłaszcza w barwach reprezentacji Polski, dla której strzelała gole w meczach z Irlandią Północną, Rumunią (2), Ukrainą, Walią i Łotwą.

Wyjątkowo trudne zadanie mieli jurorzy w głosowaniu na Drużynę Roku 2025. W fazie ligowej Ligi Konferencji mieliśmy aż cztery polskie zespoły, trzy z nich awansowały do fazy play-off (z czego Raków Częstochowa z 2. miejsca w ogólnej tabeli bezpośrednio do 1/8 finału!), a Jagiellonia dobrą grę w Europie potrafiła pogodzić z ligą, zajmując na półmetku miejsce na najniższym stopniu podium. Ostatecznie, głosami środowiska piłkarskiego, tytuł Drużyny Roku przypadł mistrzowi Polski, poznańskiemu Lechowi.

Odkryciem Roku 2025 został Jan Ziółkowski, 20-letni obrońca, który w błyskawicznym tempie przeszedł drogę od rezerwowego warszawskiej Legii, przez podstawowego defensora tej ekipy, aż po regularne pojawianie się w wyjściowej jedenastce włoskiej Romy.

W trzech najważniejszych kategoriach mieliśmy... powtórkę z poprzedniej gali. Trenerem Roku 2025 został Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok, który pokazał, że gra w europejskich pucharach wcale nie musi być "pocałunkiem śmierci" w lidze, Piłkarką Roku 2025 została Ewa Pajor, która tylko w bieżącym sezonie w 14 meczach Barcelony zdobyła 15 bramek, a Piłkarzem Roku wybrano Roberta Lewandowskiego, który mimo 37 lat na karku nadal jest ważnym punktem "Dumy Katalonii". Dla "Lewego" jest o już 13. (!) w karierze statuetka dla najlepszego polskiego piłkarza!

Lista laureatów plebiscytu tygodnika "Piłka Nożna":

Pierwszoligowiec Roku 2025 - Angel Rodado (Wisła Kraków)

Obcokrajowiec Roku 2025 - Mikael Ishak (Lech Poznań)

Ligowiec Roku 2025 - Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Odkrycie Roku 2025 w piłce nożnej kobiet - Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)

Drużyna Roku 2025 - Lech Poznań

Odkrycie Roku 2025 - Jan Ziółkowski (Legia Warszawa/ AS Roma)

Trener Roku 2025 - Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

Piłkarka Roku 2025 - Ewa Pajor (FC Barcelona)

Piłkarz Roku 2025 - Robert Lewandowski (FC Barcelona)