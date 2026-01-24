Gala tygodnika "Piłka Nożna". Lista laureatów

Robert IwanekRobert Lewandowski

W sobotę (24 stycznia 2026) odbyła się kolejna gala tygodnika "Piłka Nożna". Nagrody i wyróżnienia wręczano tym razem w 9 kategoriach, a w tych najważniejszych, dla Piłkarza i Piłkarki Roku 2025, triumfowali Robert Lewandowski i Ewa Pajor (oboje FC Barcelona).

Grupa uhonorowanych osób stoi na scenie podczas gali "Piłki Nożnej", odbierając nagrody.
Fot. Polsat Sport
Poznaliśmy laureatów gali tygodnika "Piłka Nożna" za 2025 rok

Gala "Piłki Nożnej" to od wielu lat zdecydowanie najważniejsze wydarzenie w polskim futbolu. Prestiż tej uroczystości budowany jest nieprzerwanie od ponad pół wieku, a relację z gali można było w tym roku oglądać w Polsacie Sport 1, TV4 i online w Polsat Box Go.

 

W odróżnieniu od wielu sportowych plebiscytów, które często są bardziej konkursami popularności, niż rzeczywistą oceną osiągnięć w danym roku, tutaj głos mają nie kibice, a przedstawiciele środowiska piłkarskiego, co znacząco podnosi rangę nagrody.

 

Najlepszym pierwszoligowcem, podobnie jak przed rokiem, został Angel Rodado z Wisły Kraków. Napastnik "Białej Gwiazdy" spisuje się w tym sezonie kapitalnie i po rundzie jesiennej ma na koncie 17 goli i asystę w 19 spotkaniach Betclic 1. Ligi, a jego klub jest liderem tabeli.

 

Nagroda dla Obcokrajowca Roku trafiła - całkowicie zasłużenie - w ręce Mikaela Ishaka z Lecha Poznań. 32-letni snajper bardzo dobrze spisywał się zarówno w PKO BP Ekstraklasie, w której z 10 golami na koncie jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, jak i - a może przede wszystkim - w europejskich pucharach, w których w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i później w Lidze Konferencji strzelił łącznie 11 goli. Dla Szweda było to drugie takie wyróżnienie w karierze, gdyż Obcokrajowcem Roku był wcześniej w 2022 roku.

 

Ligowcem Roku został Bartosz Nowak, motor napędowy GKS-u Katowice, w barwach którego w 17 ligowych spotkaniach strzelił 5 goli i zaliczył 5 asyst. 32-letni ofensywny pomocnik zostawił w tej kategorii w pokonanym polu między innymi Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin.

 

Kapituła przyznała również nagrodę specjalną dla Odkrycia Roku w piłce nożnej kobiet. Statuetka trafiła w ręce Pauliny Tomasiak z Górnika Łęczna, która kapitalnie spisywała się w minionym roku zwłaszcza w barwach reprezentacji Polski, dla której strzelała gole w meczach z Irlandią Północną, Rumunią (2), Ukrainą, Walią i Łotwą.

 

Wyjątkowo trudne zadanie mieli jurorzy w głosowaniu na Drużynę Roku 2025. W fazie ligowej Ligi Konferencji mieliśmy aż cztery polskie zespoły, trzy z nich awansowały do fazy play-off (z czego Raków Częstochowa z 2. miejsca w ogólnej tabeli bezpośrednio do 1/8 finału!), a Jagiellonia dobrą grę w Europie potrafiła pogodzić z ligą, zajmując na półmetku miejsce na najniższym stopniu podium. Ostatecznie, głosami środowiska piłkarskiego, tytuł Drużyny Roku przypadł mistrzowi Polski, poznańskiemu Lechowi.

 

Odkryciem Roku 2025 został Jan Ziółkowski, 20-letni obrońca, który w błyskawicznym tempie przeszedł drogę od rezerwowego warszawskiej Legii, przez podstawowego defensora tej ekipy, aż po regularne pojawianie się w wyjściowej jedenastce włoskiej Romy.

 

W trzech najważniejszych kategoriach mieliśmy... powtórkę z poprzedniej gali. Trenerem Roku 2025 został Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok, który pokazał, że gra w europejskich pucharach wcale nie musi być "pocałunkiem śmierci" w lidze, Piłkarką Roku 2025 została Ewa Pajor, która tylko w bieżącym sezonie w 14 meczach Barcelony zdobyła 15 bramek, a Piłkarzem Roku wybrano Roberta Lewandowskiego, który mimo 37 lat na karku nadal jest ważnym punktem "Dumy Katalonii". Dla "Lewego" jest o już 13. (!) w karierze statuetka dla najlepszego polskiego piłkarza!

 

Lista laureatów plebiscytu tygodnika "Piłka Nożna":

 

Pierwszoligowiec Roku 2025 - Angel Rodado (Wisła Kraków)

Obcokrajowiec Roku 2025 - Mikael Ishak (Lech Poznań)

Ligowiec Roku 2025 - Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Odkrycie Roku 2025 w piłce nożnej kobiet - Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)

Drużyna Roku 2025 - Lech Poznań

Odkrycie Roku 2025 - Jan Ziółkowski (Legia Warszawa/ AS Roma)

Trener Roku 2025 - Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

Piłkarka Roku 2025 - Ewa Pajor (FC Barcelona)

Piłkarz Roku 2025 - Robert Lewandowski (FC Barcelona)

 

