Hiszpanie bezlitośni dla Lewandowskiego. Jeden wniosek

"Zamyślony" - tak określił Lewandowskiego "Sport". Dziennikarze wystawili mu "piątkę" w dziesięciopunktowej skali, co było najgorszą notą w zespole.

ZOBACZ TAKŻE: Odbił się od ekstraklasy, teraz chce go Papszun. Odkrycie jesieni

"Prawie nie brał udziału w grze, ale mimo to miał kilka klarownych okazji. Nie udało mu się wykorzystać świetnego podania Casado oraz perfekcyjnego dośrodkowania Erica. Po przerwie zmarnował kolejną sytuację i pozostał z poczuciem, że mógł strzelić zdobyć więcej niż jedną bramkę" - czytamy.

Tak samo ocenił go "El Desmarque". "Dużo pracy, mało efektów. Walczył z obrońcami, przyciągał ich uwagę i tworzył przestrzenie dla graczy z drugiej linii. Nie był to jego dzień pod względem strzałów na bramkę, ale uczestniczył w wysiłku, który otworzył mecz" - przekazano.

"Mundo Deportivo" uważa za to, że Polak był "wyczerpany". "Flick trzymał go na boisku od początku do końca, aby sprawdzić, czy zdoła odzyskać kontrolę pod bramką. Szukał precyzji, którą Barcelona będzie rozpaczliwie potrzebować przeciwko Kopenhadze. Polak prawie strzelił gola pod koniec, ale zwinny Escandell udaremnił jego próbę" - podsumowano.

Podobnie występ Lewandowskiego oceniły portale internetowe - Flashscore oraz Sofascore. Ten pierwszy wystawił mu 6,2, natomiast drugi - 6,1. W obu przypadkach to najgorsze noty w zespole.

Po 21. kolejkach FC Barcelona zajmuje pozycję lidera La Liga, mając w dorobku 52 pkt. Nad drugim Realem Madryt ma punkt przewagi.