Hiszpański dziennikarz wypalił przed meczem Barcelony. Chodzi o przyszłość Lewandowskiego

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa z końcem czerwca. Ostatnio coraz częściej pełni rolę rezerwowego, zwłaszcza że formą imponuje Ferran Torres. Władze klubu zaznaczają, że decyzję o przyszłości podejmie sam reprezentant Polski, który na razie skupia się jedynie na trwającym sezonie.

Komentator DAZN Jose Rodriguez nie ma wątpliwości, że to ostatnie rozgrywki 37-latka w katalońskim klubie. - Lewandowski nadal niewiele wnosi poza golami. Flick zawsze będzie miał okazję to zmienić, biorąc pod uwagę liczbę meczów, ale raczej "Lewy" nie zostanie w klubie - przyznał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dodał, że nawet drobna kontuzja Ferrana nie jest w stanie wpłynąć na hierarchię w drużynie.

- Obecnie Torres jest podstawowym napastnikiem Barcelony, choć klub będzie korzystał z Lewandowskiego tak długo, jak to możliwe. Mówimy o Robercie, czyli legendarnym napastniku, który strzela wiele goli. Barcelona powinna z łatwością wygrać mecze z Realem Oviedo, FC Kopenhagą, Albacete i Mallorcą, więc nie sądzę, aby ryzykowała szybszy powrót Ferrana - zaznaczył.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe. Ostatnia porażka z Realem Sociedad sprawiła, że piłkarze Hansiego Flicka nie mogą sobie pozwolić na kolejne wpadki. Mimo to Rodriguez uważa, że fani mają powody do niepokoju.

- Barcelona znajdzie się teraz pod większą presją. Postrzegam ją również jako nieco bardziej kruchą niż kilka tygodni temu, gdy wydawała się nie do zatrzymania - podsumował.

Mecz FC Barcelona - Real Oviedo rozpocznie się o godz. 16:15.