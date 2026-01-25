Hiszpańskie media są zgodne w sprawie Roberta Lewandowskiego! Chodzi o mecz z Realem

Barcelona w środę mierzyła się ze Slavią Praga w meczu siódmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Lewandowski odegrał sporą rolę w tym spotkaniu - pod koniec pierwszej połowy trafił do własnej bramki, ale odkupił swoje winy w 71. minucie, strzelając ostatniego gola w meczu. Ostatecznie "Duma Katalonii" triumfowała 4:2.

Po tym spotkaniu przyszedł czas na powrót na krajowe podwórko. Już w niedzielę 25 stycznia Barcelona zmierzy się z Realem Oviedo w meczu 21. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Warto przypomnieć, że obecnie podopieczni Hansiego Flicka plasują się na drugim miejscu w tabeli z dwoma punktami straty do Realu Madryt, ale z jednym meczem mniej. Oviedo znajduje się natomiast na samym dnie tabeli z 13 "oczkami" zdobytymi w 20 spotkaniach. Nic zatem dziwnego, że ekipa ze Stolicy Katalonii jest stawiana w roli zdecydowanego faworyta.

Przed pierwszym gwizdkiem w hiszpańskich mediach pojawiły się przewidywane składy Barcelony na ten mecz. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego są zgodni, jeżeli chodzi o obecność Lewandowskiego na murawie. Według doniesień żurnalistów Polak ma pojawić się w podstawowym składzie.

Przewidywane składy Barcelony na mecz z Realem Oviedo:

Skład według dziennikarzy "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Bernal - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

Skład według dziennikarzy "AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Joao Cancelo - Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

Skład według dziennikarzy "Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Gerard Martín - Frenkie de Jong, Eric Garcia - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski

