Pozycja lidera utrzymana! Pewna wygrana Barcelony, Lewandowski bez gola

Od początku spotkania tempo gry nie było zbyt wysokie. Gospodarze dłużej utrzymywali się przy piłce, jednak nie potrafili zamienić swojej przewagi na gole. Real Oviedo próbował straszyć rywali kontratakami, ale brakowało mu skuteczności, by objąć prowadzenie. Do przerwy Barcelona stworzyła sobie tylko jedną dogodną okazję. W doliczonym czasie gry Raphinha otrzymał świetne podanie górą, z prawej strony boiska i próbował zamknąć akcję, jednak bramkarz gości znakomicie spisał się między słupkami i obronił strzał przy krótkim słupku.

Mur "Carbayones" w 52. minucie skruszył wreszcie Dani Olmo. Hiszpański pomocnik wykorzystał zamieszanie w polu karnym, opanował piłkę na 16. metrze, ułożył ją sobie do strzału i precyzyjnym uderzeniem umieścił w siatce. Zaledwie pięć minut później prowadzenie "Blaugrany" podwyższył Raphinha. Brazylijczyk wykorzystał fatalny błąd gości w rozegraniu i efektowną podcinką pokonał bramkarza rywali.

Przy tak ofensywnym nastawieniu gospodarzy trzeci gol był tylko kwestią czasu. W 73. minucie Olmo posłał piłkę w pole karne zewnętrzną częścią stopy, a akcję efektownymi nożycami wykończył Lamine Yamal.

Robert Lewandowski rozegrał pełne 90 minut, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Z kolei Wojciech Szczęsny po raz kolejny oglądał poczynania kolegów z ławki rezerwowych.

Barcelona utrzymała pozycję lidera La Ligi. Zgromadziła dotychczas 52 punkty i ma jedno "oczko" przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt.

FC Barcelona - Real Oviedo 3:0 (0:0)

Bramka: Dani Olmo 52, Raphinha 57, Lamine Yamal 73.

Barcelona: Joan Garcia - Joao Cancelo (60. Alejandro Balde), Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin (45. Jules Kounde) - Marc Casado, Frenkie de Jong, Dani Olmo (75. Marc Bernal) - Lamine Yamal (79. Roony Bardghji), Robert Lewandowski, Raphinha (60. Fermin Lopez).

Oviedo: Aaron Escandell - Lucas Ahijado (66. Nacho Vidal), David Costas, David Carmo, Javi Lopez - Haissem Hassan (83. Josip Brekalo), Kwasi Sibo, Santiago Colombatto (83. Santi Cazorla), Ilyas Chaira - Alberto Reina (66. Nicolas Fonseca), Federico Vinas (83. Thiago Borbas).

Żółte kartki: Gerard Martin - Aaron Escandell, David Costas.

Sędziował: Jose Maria Sanchez Martinez (Hiszpania).