Liga Mistrzów: FC Barcelona - FC Kopenhaga. Wynik meczu. Kto wygrał?

Gospodarze tego starcia zajmują przed ostatnią kolejką dziewiąte miejsce w tabeli fazy ligowej. Przypomnijmy, że jeżeli "Duma Katalonii" awansuje do pierwszej "ósemki", zapewni sobie bezpośredni udział w 1/8 finału. Jeśli natomiast utrzyma obecną pozycję lub spadnie w tabeli, będzie musiała walczyć w barażach (1/16 finału).

Robert Lewandowski ma dużą szansę na wyjście w pierwszym składzie "Blaugrany", ponieważ Ferran Torres, jego rywal w ataku, wraca do zdrowia po kontuzji mięśnia i jego występ w środowym spotkaniu jest niepewny. Do dyspozycji trenera Hansiego Flicka będzie również Wojciech Szczęsny.

Rywale Barcelony są w trudniejszej sytuacji, jednak wciąż mają o co grać. Zwycięstwo dałoby im szansę na awans do kolejnej fazy, gdyż obecnie zajmują 26. pozycję, ale mają tyle samo punktów, co plasujący się dwie lokaty wyżej Olympiakos Pireus. Przypomnijmy, że miejsce 24. jest ostatnim gwarantującym udział w dalszej części rozgrywek.

Barcelona - Kopenhaga. Wynik meczu. Kto wygrał w Lidze Mistrzów?

O tym kto wygrał mecz Barcelona - Kopenhaga dowiemy się w środowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 21:00. Od razu po zakończeniu starcia zaktualizujemy ten tekst i podamy jego wynik.

