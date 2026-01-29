Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "W końcu się zrehabilitował"

Środowy mecz niespodziewanie zaczął się od bramki dla Kopenhagi. W czwartej minucie gości na prowadzenie wyprowadził Viktor Bjarki Dadason. Wynik 0:1 utrzymał się aż do drugiej połowy. Swój udział miał w tym Lewandowski, który przed przerwą zmarnował doskonałą okazję.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona odwróciła losy meczu w Lidze Mistrzów! Lewandowski dał sygnał do ataku



"Zmarnował jedną z tysiąca okazji, które w swojej karierze zamieniał na gole. Wytrwał, aż w końcu się zrehabilitował. Przy golu na 1:1 zachował się jak prawdziwa "dziewiątka", a później wywalczył rzut karny, po którym padł gol na 3:1. Kopenhaga stała się jego 40. ofiarą - napisali dziennikarze "Mundo Deportivo".



Lewandowski do siatki trafił w 48. minucie. Później gola strzelił Lamine Yamal. W 69. minucie Polak wywalczył natomiast rzut karny. Na bramkę zamienił go Raphinha.



"W drugiej połowie przy pierwszym kontakcie z piłką trafił do siatki. Nawet bez spektakularnych zagrań jego inteligencja w polu karnym jest zawsze niezbędna" - podsumował "Sport".



Barcelona awansowała bezpośrednio do następnej rundy LM z dorobkiem 16 punktów zgromadzonych w ośmiu meczach.