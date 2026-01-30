Kosecki szczerze o przyszłości Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek"

Obecny kontrakt Lewandowskiego z Barceloną kończy się w czerwcu 2026 roku. Jeszcze nie wiadomo, jaką decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie kapitan polskiej kadry. W przestrzeni medialnej pojawiło się już wiele plotek dotyczących możliwego transferu napastnika. "Lewy" łączony jest z takimi zespołami jak AC Milan czy Chicago Fire.

Na temat przyszłości Lewandowskiego w piątkowym programie "Kosa na Kosę" wypowiedział się Roman Kosecki.

- W Lidze Mistrzów zwróciłem uwagę na Roberta Lewandowskiego. Już od jakiegoś czasu mówię na niego "profesor". On jest spokojny, nieważne, czy będzie grał, czy nie będzie. Zawsze jest gotowy. Zaczął treningi wcześniej w Barcelonie. Pokazał filmiki, przy tym fajnie zbudował presję. Wszyscy się pytają, czy będzie grał. Jeżeli chce skończyć karierę, to niech zrobi to w Barcelonie. Natomiast jeśli chce grać, to życzę mu, by poszedł do Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire? Super. Cała Polonia, otoczka mistrzostw świata, to dla niego bardzo fajny kierunek. To jest oczywiście tylko moje zdanie - ocenił były reprezentant Polski.

Barcelona swój kolejny mecz rozegra już w sobotę 31 stycznia. Naprzeciwko "Dumy Katalonii" w meczu 22. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy stanie Elche.

