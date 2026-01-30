Wiadomo już, co dalej z Lewandowskim? Wymowne słowa żony

Partnerka naszego piłkarza wyraźnie zasugerowała w rozmowie z "Plejadą", jaka przyszłość może czekać 37-latka. Ten ma ważny kontrakt z Barceloną do końca tego sezonu i co chwila pojawiają się sprzeczne komunikaty dotyczącego jego dalszej kariery. Nie brakuje doniesień, że napastnik zmieni kierunek i odejdzie poza Europę. Zdarzają się jednak informację o przedłużeniu umowy z "Dumą Katalonii" o kolejny rok.

- Zobaczymy, jak pójdzie sezon w Barcelonie w tym roku, bo to, powiedzmy, będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu tak jak z cytrynki. Cieszmy się z każdej chwili, która będzie, z każdego meczu, który będzie, z każdego spotkania z kibicami, które będzie, bo kiedyś tego zabraknie - powiedziała Lewandowska.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. W tym sezonie wystąpił w 25 spotkaniach, w których zdobył 12 bramek i zanotował trzy asysty. W sumie rozegrał 172 mecze, strzelając 113 goli i zapisując 23 kluczowe podania. Zainteresowanie jego pozyskaniem wyrażają kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Chętnych nie brakuje też na Starym Kontynencie. Mowa m.in. o AC Milan i Fenerbahce. Jedno jest pewne - były piłkarz Lecha Poznań, Borussii Dortmund i Bayernu Monachium nie kończy jeszcze kariery.

- Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie na językach jeszcze wiele lat i pokolenia o nim nie zapomną, bo zrobił coś wielkiego i mogę tylko powiedzieć, że jestem ogromnie dumna. Wiem, jak mu na tym zawsze zależy co roku i wiem o tym, że to jeszcze nie jest jego koniec kariery, chociaż coraz bliżej końca - przyznała jego żona.

