Flick wyłożył karty na stół! Jest decyzja ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozpocznie sobotni mecz na ławce rezerwowych. Do podstawowego składu katalońskiego klubu powraca Ferran Torres, który zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki talent z Ekstraklasy w nowym klubie! Zagra w Serie A

Obok Hiszpana w linii ataku znaleźli się oczywiście Lamine Yamal oraz Raphinha. Za nimi wybiegną Dani Olmo, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. Na bokach defensywy mecz rozpoczną Jules Kounde oraz Alejandro Balde, natomiast w środku Eric Garcia i Pau Cubarsi. Między słupkami pojawi się niezmiennie Joan Garcia.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde - Olmo, de Jong, Fermin - Yamal, Torres, Raphinha

Mecz Elche - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21.