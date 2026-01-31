Flick wyłożył karty na stół! Jest decyzja ws. Lewandowskiego

Już za kilkadziesiąt minut FC Barcelona rozpocznie kolejne ligowe spotkanie w tym sezonie. Jej rywalem będzie Elche. Hansi Flick ogłosił właśnie podstawowy skład na ten mecz. Wiemy, co z Robertem Lewandowskim

Robert Lewandowski rozpocznie sobotni mecz na ławce rezerwowych. Do podstawowego składu katalońskiego klubu powraca Ferran Torres, który zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi.

 

Obok Hiszpana w linii ataku znaleźli się oczywiście Lamine Yamal oraz Raphinha. Za nimi wybiegną Dani Olmo, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. Na bokach defensywy mecz rozpoczną Jules Kounde oraz Alejandro Balde, natomiast w środku Eric Garcia i Pau Cubarsi. Między słupkami pojawi się niezmiennie Joan Garcia.

 

Skład Barcelony: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde - Olmo, de Jong, Fermin - Yamal, Torres, Raphinha

 

Mecz Elche - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21.

