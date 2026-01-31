LaLiga: Elche CF - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo
Elche CF - FC Barcelona to spotkanie 22. kolejki LaLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Elche CF - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.
FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przystępuje do kolejnego spotkania w ramach ligi hiszpańskiej. W meczu wyjazdowym 22. kolejki przeciwnikiem "Dumy Katalonii" jest Elche CF.
Na ten moment Barcelona jest liderem tabeli LaLigi. Ma w dorobku 52 punktów. Elche natomiast znajduje się w środku stawki. Podopieczni Edera Sarabii plasują się na 12. lokacie z 24 "oczkami".
Oba zespoły mierzyły się ze sobą 2 listopada zeszłego roku. Wtedy na własnym terenie Barcelona triumfowała 3:1, po golach Lamine'a Yamala, Ferrana Torresa i Marcusa Rashforda. Dla Elche trafił Rafa Mir.
