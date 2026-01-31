Złe wieści ws. Lewandowskiego. Koniec złudzeń?

Jeżeli kibice polskiego napastnika mieli nadzieję, że 37-latek znajdzie się ponownie w podstawowym składzie "Dumy Katalonii", to hiszpańskie media całkowicie temu przeczą. Według ich doniesień Lewandowski tym razem będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego, ponieważ do gry w pełnym wymiarze wraca Ferran Torres. Hiszpan pauzował ostatnio z powodu kontuzji, natomiast kilka dni temu przeciwko Kopenhadze w Lidze Mistrzów zagrał dziesięć minut.

W jego miejsce zagrał Lewandowski, który strzelił gola zarówno przeciwko Duńczykom, jak i wcześniej w konfrontacji ze Slavią Praga. Mogło wydawać się, że menedżer Hansi Flick będzie chciał wykorzystać strzelecką passę Polaka. Tymczasem dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego przewidują zupełnie inny skład.

FC Barcelona: J. Garcia - Balde, Cubarsi, E. Garcia, Kounde - Olmo, Lopez, de Jong - Raphinha, Torres, Yamal

"Blaugrana" jest liderem La Liga z punktem przewagi nad drugim Realem Madryt. Lewandowski rozegrał w tym sezonie 25 meczów, w których strzelił 12 goli i zanotował trzy asysty.

Polsat Sport