Problemy w Barcelonie. Szansa dla Lewandowskiego?

Polak rozpoczął mecz z Elche na ławce rezerwowych i wszedł dopiero w 62. minucie za powracającego po kontuzji Ferrana Torresa. Dziennikarze z Hiszpanie podejrzewali, że Polak straci miejsce w podstawowym składzie, mimo że ostatnio dwukrotnie trafiał do siatki w Lidze Mistrzów.

To jednak Torres jest pierwszym wyborem Flicka, co z resztą okazuje się słusznym wyborem, bo Hiszpan zdobył jedną z bramek przeciwko Elche.

W ekipie Barcelony nie brakuje jednak problemów zdrowotnych. Na przemęczenie narzeka m.in. Raphinha, który w sobotę zagrał zaledwie 45 minut. A to nie koniec kłopotów, o czym wspomniał niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej.

- Raphinha miał zagrać 60 minut, bo czuł się zmęczony. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że zagra tylko 45. Jest przemęczony, ale myślę, że nic mu nie jest. To samo dotyczy Kounde - coś poczuł i zobaczymy, co okaże się w niedzielę. Miejmy nadzieję, że obaj są cali i zdrowi - rzekł Flick.

Czasu na regenerację nie ma zbyt wiele, bo FC Barcelona kolejny mecz zagra już we wtorek w ćwierćfinale Pucharu Króla. Rywalem będzie drugoligowe Albacete, które wcześniej sensacyjnie wyeliminowało Real Madryt. Nie ma zatem mowy o zlekceważeniu rywala. Duże prawdopodobieństwo, że w tym spotkaniu ujrzymy od pierwszej minuty Lewandowskiego. Być może szansę dostanie również Wojciech Szczęsny.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 26 meczów, w których strzelił 12 goli i zanotował trzy asysty.

