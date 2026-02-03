Gospodarze wtorkowego starcia w poprzedniej rundzie krajowego pucharu sprawili gigantyczną sensację, ponieważ wyeliminowali oni Real Madryt. Albacete pokonało "Królewskich" 3:2 w debiucie Alvaro Arbeloi na ławce trenerskiej, a wcześniej, po rzutach karnych, odprawiło z kwitkiem innego pierwszoligowca, Celtę Vigo. Zespół "El Alba" zajmuje obecnie 12. lokatę w tabeli La Liga 2.

Z kolei "Blaugrana" przewodzi stawce w La Lidze, choć ma zaledwie punkt przewagi nad wiceliderem, czyli "Los Blancos". W poprzedniej rundzie Pucharu Króla "Duma Katalonii" ograła Racing Santander 2:0. Do dyspozycji trenera Hansiego Flicka na ten mecz będą zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny.

Poprzednie starcie tych ekip zakończyło się zwycięstwem Barcelony 2:0. Mecz ten odbył się jednak w maju 2005 roku, gdy Albacete po raz ostatni występowało na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii. Na listę strzelców wpisali się wówczas Samuel Eto'o oraz Lionel Messi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Albacete - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport