Niepokojące słowa Flicka ws. Lewandowskiego. "Musi się cieszyć"

Robert Lewandowski od jakiegoś czasu stał się jedynie zmiennikiem Ferrana Torresa. Choć wciąż gra sporo, nie da się ukryć, że Hansi Flick często oszczędza jego siły. Nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Polaka. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i trudno powiedzieć, co będzie dalej.

- Najważniejsze, żeby Lewandowski udanie zakończył ten sezon - przekazał Flick podczas konferencji prasowej.

- Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, ale mogę powiedzieć, że radzi sobie bardzo dobrze. Musi cieszyć się tym sezonem, mam nadzieję, że jest zadowolony ze swojej obecnej sytuacji - oznajmił.

37-latek rozegrał w tym sezonie łącznie 27 meczów, w których strzelił 12 goli i zanotował trzy asysty. Kolejny mecz Barcelony odbędzie się już w sobotę 7 lutego, kiedy zmierzy się u siebie z RCD Mallorca. Prawdopodobnie Polak znów usiądzie na ławce rezerwowych.