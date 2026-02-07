LaLiga: FC Barcelona - RCD Mallorca. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przystępuje do kolejnego spotkania w ramach ligi hiszpańskiej. W meczu domowym 23. kolejki przeciwnikiem "Dumy Katalonii" jest RCD Mallorca.

ZOBACZ TAKŻE: To on zastąpi Pietuszewskiego? Jagiellonia ogłosiła transfer

Na ten moment Barcelona jest liderem tabeli LaLigi. Ma w dorobku 55 punktów. Mallorca natomiast znajduje się w tyle stawki. Plasuje się na 14. lokacie z 24 "oczkami".

Oba zespoły mierzyły się ze sobą 16 sierpnia zeszłego roku w 1. serii gier LaLigi. Wtedy Barcelona triumfowała 3:0 na wyjeździe, a gole strzelali Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - RCD Mallorca na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

JC, Polsat Sport