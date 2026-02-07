Lewandowski z golem! Pewna wygrana Barcelony

Liderująca w tabeli La Liga Barcelona od początku chciała przejąć kontrolę nad spotkaniem. To jednak goście stworzyli sobie pierwszą dogodną sytuację. Zabrakło centymetrów, a "Duma Katalonii" odetchnęła z ulgą. Piłkarze Hansiego Flicka z czasem zaczęli częściej zagrażać bramce drużyny z Majorki.

Bardzo aktywny na lewej stronie był Marcus Rashford. W 29. minucie reprezentant Anglii uderzył zza pola karnego, piłka odbiła się od obrońcy gości, następnie od Daniego Olmo, by ostatecznie trafić pod nogi Roberta Lewandowskiego. Polak zachował zimną krew, spokojnie sobie przyjął i płaskim strzałem dał prowadzenie Barcelonie. Było to jego dziesiąte trafienie w tym sezonie La Liga.

Wynik mógł podwyższyć Rashford, ale jego strzał z rzutu wolnego w świetny sposób wybronił Leo Roman. Do przerwy przewaga "Blaugrany" i zasłużone prowadzenie.

Po zmianie stron Barcelona ewidentnie szukała szybkiego podwyższenia. Blisko był Marc Casado, który ładnie złożył się do strzału, ale piłka po drodze napotkała obrońcę Mallorki i poprzeczkę. Dokładniejszy był już Lamine Yamal, który w 61. minucie uderzył bardzo precyzyjnie zza pola karnego, dając drugiego gola gospodarzom.

Lewandowski opuścił boisko w 78. minucie. Kilka chwil później trzecią bramkę dla Barcy zdobył Marc Bernal. Dla 18-latka, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, było to pierwsze trafienie w oficjalnym meczu Barcelony. Więcej bramek nie oglądaliśmy, a Barcelona zanotowała 19. zwycięstwo w tym sezonie La Liga.

Barcelona - Mallorca 3:0 (1:0)

Bramki: Lewandowski 29, Yamal 61, Bernal 83

Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Marc Casado, Fermin Lopez (Tomas Marques 84') - Lamine Yamal (Roony Bardghji 78'), Dani Olmo (Marc Bernal 67'), Marcus Rashford (Ferran Torres 67') - Robert Lewandowski (Joao Cancelo 78')

Mallorca: Leo Roman - Pablo Maffeo, David Guijarro, Martin Valjent, Johan Mojica - Omar Mascarell, Samu Costa (Manu Morlanes 77') - Mateu Morey (Antonio Sanchez 62'), Pablo Torre (Sergi Darder 62'), Jan Virgili (Mateo Joseph 62') - Vedat Muriqi (Javier Llabres 77')

IM, Polsat Sport