Lewandowski goni legendy Barcelony! Zrobi to jeszcze w tym sezonie?
Robert Lewandowski z kolejnym trafieniem dla FC Barcelona. Polak zapisał się na liście strzelców w minioną sobotę i był to jego już 114. gol w barwach "Dumy Katalonii". To sprawia, że 37-latek jest coraz bliżej czołówki najlepszych napastników w dziejach klubu!
Lewandowski jako kapitan Barcelony otworzył wynik sobotniego spotkania z RCD Mallorca w 29. minucie, kiedy popisał się sprytem i wyrachowaniem. Obrócił rywala z piłką przy nodze i spokojnie umieścił ją w siatce. To był jego dziesiąty gol w tej edycji La Liga, a czternasty w całym sezonie.
Polak jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku i do tego momentu zdobył już 114 bramek w 174 spotkaniach dla "Blaugrany". To niebywały wyczyn, ale z pewnością 37-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Kapitan naszej kadry zbliża się do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców w dziejach klubu. Obecnie zajmuje dwunaste miejsce, ale do jedenastego Hristo Stoiczkowa traci raptem trzy gole. Z kolei top 10 otwiera Josem Escola z 120 bramkami.
Realnie patrząc, Lewandowski przy dobrej skuteczności do końca sezonu, może nawet awansować na ósme miejsce w klasyfikacji wszech czasów! Tę pozycję zajmuje legendarny Patrick Kluivert z 122 golami. Aby wyprzedzić Holendra nasz reprezentant musiałby jeszcze co najmniej dziewięciokrotnie zapisać się na liście strzelców, co jest jak najbardziej możliwe.
Gdyby polski napastnik został w Barcelonie na kolejny sezon, mógłby spróbować zaatakować kolejne lokaty, chociaż tutaj poprzeczka jest już zawieszona znacznie wyżej. Do "złapania" są na pewno Mariano Martin z 129 trafieniami i doskonale znani Rivaldo oraz Samuel Eto'o, którzy zdobyli 130 bramek. Kolejne pozycje wydają się być już nieosiągalne dla Polaka, chyba że grałby w stolicy Katalonii jeszcze kilka lat, przy zachowaniu wysokiej skuteczności.
Były napastnik Borussii Dortmund i Bayernu Monachium i tak może pochwalić się już wyprzedzeniem takich legend jak Neymar, Pedro czy Ronaldinho. Liderem klasyfikacji jest Leo Messi z kosmicznym wynikiem 672 trafień.
Najlepsi strzelcy Barcelony:
1. Leo Messi - 672 gole w 778 meczach
2. Cesar Rodriguez - 225/344
3. Luis Suarez - 195/283
4. Laszlo Kubala - 193/254
5. Samuel Eto'o - 130/199
6. Rivaldo - 130/235
7. Mariano Martin - 129/144
8. Patrick Kluivert - 122/257
9. Carles Rexach - 122/449
10. Josep Escola - 120/191
11. Hristo Stoiczkow - 117/255
12. Robert Lewandowski - 114/174