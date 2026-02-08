Lewandowski goni legendy Barcelony! Zrobi to jeszcze w tym sezonie?

Lewandowski jako kapitan Barcelony otworzył wynik sobotniego spotkania z RCD Mallorca w 29. minucie, kiedy popisał się sprytem i wyrachowaniem. Obrócił rywala z piłką przy nodze i spokojnie umieścił ją w siatce. To był jego dziesiąty gol w tej edycji La Liga, a czternasty w całym sezonie.

Polak jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku i do tego momentu zdobył już 114 bramek w 174 spotkaniach dla "Blaugrany". To niebywały wyczyn, ale z pewnością 37-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Kapitan naszej kadry zbliża się do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców w dziejach klubu. Obecnie zajmuje dwunaste miejsce, ale do jedenastego Hristo Stoiczkowa traci raptem trzy gole. Z kolei top 10 otwiera Josem Escola z 120 bramkami.

Realnie patrząc, Lewandowski przy dobrej skuteczności do końca sezonu, może nawet awansować na ósme miejsce w klasyfikacji wszech czasów! Tę pozycję zajmuje legendarny Patrick Kluivert z 122 golami. Aby wyprzedzić Holendra nasz reprezentant musiałby jeszcze co najmniej dziewięciokrotnie zapisać się na liście strzelców, co jest jak najbardziej możliwe.

Gdyby polski napastnik został w Barcelonie na kolejny sezon, mógłby spróbować zaatakować kolejne lokaty, chociaż tutaj poprzeczka jest już zawieszona znacznie wyżej. Do "złapania" są na pewno Mariano Martin z 129 trafieniami i doskonale znani Rivaldo oraz Samuel Eto'o, którzy zdobyli 130 bramek. Kolejne pozycje wydają się być już nieosiągalne dla Polaka, chyba że grałby w stolicy Katalonii jeszcze kilka lat, przy zachowaniu wysokiej skuteczności.

Były napastnik Borussii Dortmund i Bayernu Monachium i tak może pochwalić się już wyprzedzeniem takich legend jak Neymar, Pedro czy Ronaldinho. Liderem klasyfikacji jest Leo Messi z kosmicznym wynikiem 672 trafień.

Najlepsi strzelcy Barcelony:

1. Leo Messi - 672 gole w 778 meczach

2. Cesar Rodriguez - 225/344

3. Luis Suarez - 195/283

4. Laszlo Kubala - 193/254

5. Samuel Eto'o - 130/199

6. Rivaldo - 130/235

7. Mariano Martin - 129/144

8. Patrick Kluivert - 122/257

9. Carles Rexach - 122/449

10. Josep Escola - 120/191

11. Hristo Stoiczkow - 117/255

12. Robert Lewandowski - 114/174

