Tak Hiszpanie ocenili występ Lewandowskiego. "Ekspert od bramek"

Lewandowski kolejny raz został wyróżniony przez menedżera Hansiego Flicka i wyszedł na murawę Camp Nou jako kapitan. Polak odwdzięczył się dobrą grą oraz trafieniem w 29. minucie, kiedy zachował spokój i opanowanie w polu karnym, obracając się z rywalem i umieszczając piłkę w siatce.

"Środkowi obrońcy nie dali mu chwili wytchnienia. Właściwie nie mógł nawet cofnąć się, żeby przyjąć piłkę, ale potrzebował ułamka sekundy i milimetra przestrzeni, żeby strzelić gola. Dostał piłkę w polu karnym, poczekał, aż obrońcy się zanurkują, i z łatwością wykończył akcję. To prawdziwa dziewiątka" - napisał kataloński "Sport".

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim już tylko Ronaldo

W podobnym tonie zrecenzowano występ Lewandowskiego w "El Nacional".

"Robert Lewandowski nie chce kończyć kariery i nadal strzela gole. Szukając miejsca wśród obrońców rywali, pojawił się w strefie ataku z chęcią przyprawienia Mallorki o zawrót głowy. I po tym, jak interweniował częściej niż w innych meczach, strzelił gola, pokazując, że jest prawdziwym ekspertem od bramek" - podkreślono.

Dla kapitana reprezentacji Polski było to dziesiąte trafienie w tym sezonie La Liga oraz trzynaste w całym sezonie. Jego ogólny bilans w Barcelonie wynosi 174 meczów, 113 goli i 23 asysty. "Duma Katalonii" pozostaje liderem tabeli.

