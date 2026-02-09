Jest konkretna oferta dla Lewandowskiego! Dwa lata i olbrzymie pieniądze

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku i bez względu na jego postawę do końca tego sezonu i wyniki drużyny, zapisał się już w historii tego legendarnego klubu. Bilans polskiego napastnika jest imponujący. Mowa o 114 golach i 23 asystach w 175 spotkaniach, co z pewnością zostanie jeszcze poprawione. W debiutanckim sezonie został królem strzelców La Liga. Do tego należy dodać sukcesy drużynowe w postaci dwóch mistrzostw Hiszpanii, trzech Superpucharów Hiszpanii i Pucharu Hiszpanii. W tym sezonie Polak może dorzucić jeszcze kolejne trofea z Ligą Mistrzów na czele.

Mimo 37 lat na karku, Lewandowski nadal znajduje się w wysokiej formie, czego dowodem 13 goli i trzy asysty w 28 meczach tego sezonu. Od czasu do czasu wychodzi na boisko jako kapitan zespołu, co jedynie podkreśla jego pozycję w klubie. Co dalej? Polak ma ważny kontrakt do końca czerwca tego roku i najprawdopodobniej zmieni pracodawcę. Świadczą o tym chociażby słowa jego żony, Anny Lewandowskiej wypowiedziane pod koniec stycznia.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski goni legendy Barcelony! Zrobi to jeszcze w tym sezonie?

Ofert na stole nie brakuje. Najczęściej mówi się o kierunku pozaeuropejskim. Jednym z nich są Stany Zjednoczone. Bardzo chętni, aby pozyskać Lewandowskiego są działacze Chicago Fire, którzy według doniesień Nicolo Schiry, przygotowali dla niego dwuletnią umowę.

"Chicago Fire naciska, aby przekonać Roberta Lewandowskiego do przenosin do MLS. Zaoferowano mu dwuletni kontrakt od lipca z bardzo wysoką pensją, ale polski napastnik nie dał jeszcze zielonego światła, ponieważ otrzymał również propozycje z klubów europejskich i saudyjskich" - napisał włoski dziennikarz w mediach społecznościowych.

To właśnie Arabia Saudyjska jest drugim z kierunków wykraczającym Stary Kontynent. Gdyby jednak Lewandowski zdecydował się zostać w Europie, to wśród zainteresowanych jego pozyskaniem jest m.in. AC Milan. Sam zainteresowany podejmie decyzję o swojej przyszłości najwcześniej w marcu po wyborach na nowego prezydenta Barcelony.

Polsat Sport