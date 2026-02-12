Lewandowski już wie. Wtedy podejmie decyzję w sprawie przyszłości

Robert Lewandowski w tym sezonie pełni rolę zawodnika rotacyjnego. To pierwsza sytuacja od wielu lat, gdzie Polak musi ustępować miejsca na boisku swojemu bezpośredniemu rywalowi o miejsce w składzie, którym w tym przypadku jest Ferran Torres. Pomimo tego, 37-latek wciąż notuje dobre liczby. W 28 meczach strzelił 13 goli i miał trzy asysty.

Od dłuższego czasu media prześcigają się w doniesieniach o przyszłości Lewandowskiego. Kontrakt napastnika wraz z końcem obecnego sezonu dobiegnie końca i wciąż nie wiadomo jakie ruchy podejmie kapitan reprezentacji Polski. Rąbka tajemnicy uchyla hiszpański dziennik "Mundo Deportivo".

Okazuje się, że Lewandowski nie cierpi na brak ofert. 37-latek ma na stole pięć konkretnych propozycji od różnych zespołów. Są to: Chicago Fire, AC Milan, Fenerbahce, Atletico Madryt oraz klub z Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Polski wciąż jednak priorytetowo traktuje przedłużenie kontraktu z FC Barcelona. Wiadomo, że dla niego na tym etapie kariery aspekt finansowy nie jest palącą sprawą. Polak chce skupić się na rodzinie oraz własnej stabilizacji, stąd pozostanie w Barcelonie jest dla niego w tej chwili najważniejsze.

Hiszpański dziennik informuje, kiedy należy spodziewać się decyzji w sprawie Lewandowskiego. Ma ona nastąpić po 15 marca. Tego dnia odbędą się wybory na nowego prezydenta Barcelony, co jest w tej chwili najważniejszym tematem w strukturach klubu.

Nim to się stanie, Lewandowski będzie miał szansę zameldować się w najlepszej dziesiątce strzelców w historii katalońskiej drużyny. 12 lutego Barcelona z Atletico w półfinale Pucharu Króla. Polski napastnik jest w tej chwili dwunastym strzelcem w historii Barcelony ze 114 golami. Do dziesiątego Josepa Escoli traci sześć goli.

JZ, Polsat Sport