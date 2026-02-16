LaLiga: Girona - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona nie może zaliczyć ostatnich dni do udanych. Choć po porażce z Realem Sociedad w styczniu wygrała sześć meczów z rzędu, w czwartek poniosła bolesną porażkę w półfinale Pucharu Króla. Piłkarze Hansiego Flicka zostali rozbici przez Atletico Madryt aż 0:4. Tym samym pozostaje im już tylko walka o Ligę Mistrzów i obronę tytułu mistrza Hiszpanii.



Aby wrócić na szczyt tabeli La Liga, FC Barcelona musi pokonać Gironę. Jej najbliższy rywal nie ma ostatnio dobrej passy. Piłkarze Michela nie wygrali od trzech spotkań, przegrywając choćby z ostatnim w tabeli Realem Oviedo. Jeśli chodzi o bezpośrednie mecze między obiema drużynami, od kiedy Barcelonę przejął Flick, pewnie wygrała wszystkie trzy starcia.



Relacja live i wynik na żywo meczu Girona - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.