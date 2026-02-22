Po sensacyjnej porażce z Gironą (1:2) Katalończycy spadli na drugie miejsce w tabeli La Ligi i do prowadzącego Realu Madryt tracą dwa punkty. "Duma Katalonii" może się jednak pochwalić najlepszą ofensywą w ligowej stawce - strzeliła już 64 gole. Aż 10 trafień do tego dorobku dołożył Robert Lewandowski. Zarówno kapitan reprezentacji Polski, jak i Wojciech Szczęsny będą do dyspozycji trenera Hansiego Flicka na to spotkanie.

Ich rywalem będzie przedostatnia drużyna w tabeli. Levante ma na koncie aż o 40 punktów mniej od "Blaugrany" i zaledwie jedno "oczko" przewagi nad zamykającym stawkę Realem Oviedo. Zespół z Walencji jest w kiepskiej formie - w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko raz.

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Barcelony 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Levante na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

ŁO, Polsat Sport