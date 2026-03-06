Czy Robert Lewandowski może grać? Trener Barcelony ogłosił to przed meczem

Niemiecki szkoleniowiec nie chciał zdradzić, czy wystawi Lewandowskiego w pierwszym składzie.

- Zobaczymy, jak to zrobimy, co zdecyduję. Ale Robert to fantastyczny piłkarz, który zawsze może bez problemu zdobyć 20, 25 czy 30 bramek w sezonie - ocenił Flick.

W poprzedniej kolejce Polak zderzył się z jednym z rywali, ale mimo urazu i tak zdobył później bramkę ustalającą wynik na 4:1 w konfrontacji z Villarrealem. Pauzował we wtorkowym starciu półfinału Pucharu Hiszpanii z Atletico Madryt. Później trenował w specjalnej masce ochronnej.

W Bilbao nie zagrają za to Gavi, Jules Kounde i Alejandro Balde.

- Nie jestem z tego powodu szczęśliwy, ale takie rzeczy się zdarzają. Być może nas to spotkało w niekorzystnym czasie, w ważnym momencie tego sezonu, ale jesteśmy optymistami. To też szansa dla innych zawodników, aby pokazali swoją jakość - skomentował Flick.

Barcelona prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Drugi Real Madryt, który w piątek zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo, ma o cztery mniej.

PAP