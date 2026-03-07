Wygrana Barcelony, Lewandowski wszedł z ławki

W 27. kolejce LaLigi przeciwnikiem Barcelony Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego był Athletic Bilbao. W wyjściowym składzie przyjezdnych zabrakło jednak obu Polaków.

ZOBACZ TAKŻE: Asysta Zalewskiego w "polskim" meczu



"Duma Katalonii" od pierwszego gwizdka narzuciła własne warunki gry. Podopieczni Niemca Hansiego Flicka nie potrafili jednak zamienić wysokiego posiadania piłki na dogodne sytuacje do zdobycia gola.



Gospodarze sobotniej potyczki również nie byli w stanie zagrozić bramce strzeżonej przez Hiszpana Joana Garcię. Ostatecznie piłkarze obu drużyn zeszli do szatni na przerwę przy remisie 0:0.

W drugiej połowie starcia, dalej przy rezultacie 0:0, na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Polski napastnik zmienił Hiszpana Ferrana Torresa w 62. minucie.

Chwilę później wynik uległ zmianie. Lamine Yamal odebrał świetne podanie od Pedriego, po czym uderzył w stronę bramki Unaia Simona. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i trafiła do siatki.

Jak się okazało, było to jedyne trafienie w całym meczu. Barcelona triumfowała 3:0, zapisując na swoje konto ligowe kolejne trzy punkty. Łącznie ma ich 67, o cztery więcej od drugiego Realu Madryt.



Athletic Bilbao - FC Barcelona (0:0)



Bramki: Lamine Yamal 68.



Athletic Bilbao: Unai Simon - Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro - Mikel Jauregizar (74. Eder Garcia), Alejandro Rego (69. Mikel Vesga) - Unai Gomez (10. Robert Navarro), Selton Sanchez (46. Oihan Sancet), Alex Berenguer - Inaki Williams (69. Gorka Guruzeta). Trener: Ernesto Valverde.



FC Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Dani Olmo (62. Fermin Lopez), Marc Bernal (46. Pedri), Marc Casado (78. Ronald Araujo) - Lamine Yamal, Ferran Torres (62. Robert Lewandowski), Marcus Rashford (62. Raphinha). Trener: Hansi Flick.

Żółte kartki: Alejandro Rego, Dani Vivian - Pau Cubarsi.

Sędzia: Jose Luis Munuera Montero.

jc, Polsat Sport