Liga Mistrzów: Newcastle - Barcelona. Relacja live i wynik na żywo
Newcastle - Barcelona to wtorkowy mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
We wtorek i środę rozegrane zostaną pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z Newcastle United.
ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Łukasz Piszczek stracił pracę
Tego przeciwnika już poznała w tym sezonie – na inaugurację fazy ligowej pokonała go na wyjeździe 2:1. Oba gole dla Katalończyków zdobył wówczas Anglik Marcus Rashford.
Rewanże zaplanowano na 17-18 marca.
Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
Relacja live i wynik na żywo Newcastle - Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.Przejdź na Polsatsport.pl
LM: Newcastle - Barcelona. Jaki wynik?