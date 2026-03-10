Liga Mistrzów: Newcastle - Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

We wtorek i środę rozegrane zostaną pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z Newcastle United.

Tego przeciwnika już poznała w tym sezonie – na inaugurację fazy ligowej pokonała go na wyjeździe 2:1. Oba gole dla Katalończyków zdobył wówczas Anglik Marcus Rashford.

Rewanże zaplanowano na 17-18 marca.

Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

Relacja live i wynik na żywo Newcastle - Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

BS, PAP