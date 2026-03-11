Włoski gigant zapytał o Lewandowskiego! Nie chodzi o AC Milan

Hubert PawlikRobert Lewandowski

Robert Lewandowski już za niespełna cztery miesiące wypełni kontrakt z Barceloną. Choć wydawało się, że może pozostać w zespole, teraz mało co na to wskazuje. Dziennikarz Matteo Moretto zdradził, że włoski gigant zwrócił się z zapytaniem o reprezentanta Polski.

Portret Roberta Lewandowskiego w stroju FC Barcelony.
fot. PAP
Juventus zapytał o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski wzbudził niedawno zainteresowanie Milanu. Jak się okazuje, nie tylko jeden włoski gigant chciałby go pozyskać po wygaśnięciu umowy z Barceloną.

 

Dziennikarz Matteo Moretto zdradził, że Juventus zwrócił się z zapytaniem o 37-latka. Dodał jednak, że przeprowadzenie tego transferu jest "praktycznie niemożliwe".

 

Ponadto Moretto zaznaczył, że klub nie chce wcale pozbywać się Dusana Vlahovicia, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt. Ma za to plan, by przedłużyć umowę z Serbem oraz wzmocnić linię ataku, sprowadzając do zespołu innego napastnika.

 

Co do sytuacji Lewandowskiego, to wciąż jest ona niejasna. Joan Laporta wyznał niedawno, że chciałby przedłużyć z nim kontrakt. Z kolei Hansi Flick nie chce niczego zdradzać.

Gdyby jednak napastnik nie dogadał się z obecnym pracodawcą, nie narzekałby na brak ofert. Poza włoskimi klubami bacznie obserwują go występujące w MLS Chicago Fire oraz saudyjskie zespoły.

 

Reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie w barwach katalońskiego klubu 34 mecze, w których strzelił 14 goli i zanotował trzy asysty.

