Włoski gigant zapytał o Lewandowskiego! Nie chodzi o AC Milan

Robert Lewandowski wzbudził niedawno zainteresowanie Milanu. Jak się okazuje, nie tylko jeden włoski gigant chciałby go pozyskać po wygaśnięciu umowy z Barceloną.

Dziennikarz Matteo Moretto zdradził, że Juventus zwrócił się z zapytaniem o 37-latka. Dodał jednak, że przeprowadzenie tego transferu jest "praktycznie niemożliwe".

Ponadto Moretto zaznaczył, że klub nie chce wcale pozbywać się Dusana Vlahovicia, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt. Ma za to plan, by przedłużyć umowę z Serbem oraz wzmocnić linię ataku, sprowadzając do zespołu innego napastnika.

Co do sytuacji Lewandowskiego, to wciąż jest ona niejasna. Joan Laporta wyznał niedawno, że chciałby przedłużyć z nim kontrakt. Z kolei Hansi Flick nie chce niczego zdradzać.





Gdyby jednak napastnik nie dogadał się z obecnym pracodawcą, nie narzekałby na brak ofert. Poza włoskimi klubami bacznie obserwują go występujące w MLS Chicago Fire oraz saudyjskie zespoły.

Reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie w barwach katalońskiego klubu 34 mecze, w których strzelił 14 goli i zanotował trzy asysty.