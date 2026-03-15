Hiszpanie jednogłośni w sprawie Lewandowskiego! Flick już podjął decyzję

W niedzielę Barcelona podejmie Sevillę w ramach 28. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Oczywiście już na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem w mediach z Półwyspu Iberyjskiego pojawiły się doniesienia dotyczące możliwych podstawowych składów obu zespołów.

Co naturalne z perspektywy polskiego kibica najciekawszym elementem układanki Hansiego Flicka jest rola Roberta Lewandowskiego. Według informacji podanych przez hiszpańskie media kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma nie pojawi się w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii".

Dziennikarze informują, że niemiecki szkoleniowiec postanowił posadzić Polaka na ławce, a miejsce "Lewego" na murawie ma zająć Ferran Torres.

Skład Barcelony według "AS": Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Marc Casado, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford - Ferran Torres

Skład Barcelony według dziennika "Marca": Joan Garcia - Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Eric Garcia, Dani Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford

Lewandowski obecnie plasuje się na ósmym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców hiszpańskiej ekstraklasy z 11 trafieniami na koncie. Ferran Torres jest piąty z 12 golami. Pierwsze miejsce zajmuje Kylian Mbappe, który w tym sezonie zdobył w lidze 23 bramki.

