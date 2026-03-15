La Liga: FC Barcelona - Sevilla. Relacja live i wynik na żywo online
FC Barcelona - Sevilla to spotkanie w ramach 28. kolejki piłkarskiej La Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Sevilla na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.
Po 27 kolejkach La Ligi "Duma Katalonii" zajmuje fotel lidera rozgrywek. Jej przewaga nad drugim w tabeli Realem Madryt jest jednak minimalna, a każde kolejne potknięcie może sprawić, że "Królewscy" dzielący oba zespoły dystans. Sevilla z kolei plasuje się obecnie na 14. pozycji, choć warto odnotować, że jest niepokonana od pięciu spotkań - w tym czasie zanotowała cztery remisy i jedno zwycięstwo.
Zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny będą do dyspozycji Hansiego Flicka na nadchodzące starcie.
Kapitan reprezentacji Polski w swoich ostatnich pięciu występach we wszystkich rozgrywkach tylko raz wpisał się na listę strzelców. W niedawnym starciu Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle United (1:1) wyszedł w podstawowej jedenastce "Blaugrany", jednak nie zdołał powiększyć swojego dorobku bramkowego. W obecnym sezonie "Lewy" ma na swoim koncie 14 trafień w barwach klubowych.
Szczęsny natomiast ostatni raz w meczu ligowym wystąpił na początku listopada 2025 roku. Od tamtej pory pełni on rolę zmiennika podstawowego bramkarza Barcelony, Joana Garcii, i zasiada na ławce rezerwowych.
W poprzednim spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł wynik 4:1 dla ekipy z Sewilli.
