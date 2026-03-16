Zapadła kluczowa decyzja w Barcelonie! Jak to wpłynie na przyszłość Roberta Lewandowskiego?

Laporta zdobył 68,18 proc. głosów, a jego rywal Victor Font - 29,78 proc. W głosowaniu wzięło udział około 42 proc. z 48 480 socios, czyli członków klubu.

To drugie z rzędu zwycięstwo Laporty nad Fontem, który zaakceptował wyniki wyborów i przyznał się do porażki.

- Jesteśmy smutni, bo mieliśmy wielkie nadzieje. Gratulacja dla Laporty – powiedział Font dziennikarzom.

Laporta, który kieruje klubem od 2021 r., a w przeszłości również w latach 2003-10, wróci teraz oficjalnie do pracy, gdyż zgodnie z regulaminem miesiąc przed wyborami zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa.

Pierwszy okres rządów Laporty uchodzi za najlepszy w historii klubu. W 2009 roku pod wodzą trenera Josepa Guardioli „Duma Katalonii” sięgnęła po potrójną koronę, a na gwiazdę drużyny wyrósł Lionel Messi. W 2021 roku wrócił do sterów pod hasłem zatrzymania Argentyńczyka w klubie, ale tej obietnicy nie spełnił. Pomógł jednak Barcelonie utrzymać się na powierzchni pomimo sporych kłopotów finansowych, które odziedziczył jako prezes po poprzednikach. Był jednak krytykowany za „kreatywną księgowość”.

W 2022 roku sprowadził do klubu Lewandowskiego, z którym w składzie Barcelona wywalczył dwa tytuły mistrza Hiszpanii i wróciła do europejskiej czołówki. Jesienią 2024 z sportowej emerytury ściągnął Szczęsnego, który walnie przyczynił się do wywalczenia drugiego z tytułów. W tym sezonie Barcelona również prowadzi w tabeli La Liga, a w tym tygodniu może awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

BS, PAP