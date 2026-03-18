Barcelona - Newcastle. Relacja live i wynik na żywo

Mecz na stadionie St James Park w Newcastle był bardzo trudny dla piłkarzy Barcelony, którzy wyrównali na 1:1 z rzutu karnego w samej końcówce. Lewandowski spędził na boisku 70 minut, lecz nie stworzył większego zagrożenia pod bramką rywala.

Dobrym prognostykiem przed rewanżem z angielskim rywalem może być dla drużyny trenera Hansiego Flicka niedzielna wygrana z Sevillą 5:2 w meczu ligowym. Po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana do gry wrócił pomocnik Gavi.

- To dla nas doskonała wiadomość. Chcę podziękować personelowi medycznemu za wspaniałą pracę. Nie wiem, czy zagra z Newcastle, ale wygląda bardzo dobrze na treningach i wszyscy cieszymy się z jego powrotu. W środę czeka nas ważny mecz i musimy dać z siebie wszystko - powiedział Flick.

Barcelona gra bardzo ofensywnie. Jej piłkarze trafiali do siatki w każdym z ostatnich 16 domowych meczów Ligi Mistrzów, strzelając średnio ponad trzy gole w spotkaniu, a łącznie w 28 z ostatnich 29 występów w tych rozgrywkach. Problemem może być natomiast, że nie zachowała czystego konta w ostatnich 12 spotkaniach.

Historia przemawia za Barceloną, która odniosła cztery zwycięstwa w sześciu potyczkach ze „Srokami” i była górą w pięciu ostatnich rywalizacjach 1/8 finału przeciwko angielskim drużynom.

Newcastle w weekend pokonało na wyjeździe Chelsea Londyn 1:0, a zespół trenera Eddiego Howe’a przyjedzie do stolicy Katalonii po serii sześciu meczów bez porażki w Champions League.

Rewanżowe spotkanie na Camp Nou rozpocznie się w środę o godzinie 18.45.

BS, PAP