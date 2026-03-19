Lewandowski pobije kolejny wyczyn Messiego? Oto warunek

Zapisując się na listę strzelców w starciu ze "Srokami", kapitan naszej kadry zdążył już pobić jeden rekord należący do Messiego. Otóż ekipa Newcastle była 41. zespołem, któremu Lewandowski strzelił gola w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk ma ich na liczniku 40.

Legendarny piłkarz z Ameryki Południowej zdobył w sumie 129 bramek w tych elitarnych rozgrywkach. I ten wyczyn może zostać pobity przez Polaka, który ma ich 109. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się mało realne, teraz coraz bardziej staje się możliwe. Oczywiście jest jeden warunek do spełnienia - Lewandowski musiałby kontynuować swoją karierę w klubie grającym w Champions League i konsekwentnie powiększać swój dorobek. Wydaje się, że strzelenie 20 goli, bo tyle traci do Messiego, mogłoby mu zająć jeszcze co najmniej dwa sezony.

Bezapelacyjnie liderem klasyfikacji wszech czasów jest Cristiano Ronaldo ze 140 bramkami. Tylko ten tercet posiada trzycyfrowe zdobycze w Lidze Mistrzów.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 140 bramek

2. Lionel Messi* 129

3. Robert Lewandowski* 109

4. Karim Benzema* 90

5. Raul Gonzalez 71

6. Kylian Mbappe* 68

7. Thomas Mueller* 57

. Erling Haaland* 57

9. Ruud van Nistelrooy 56

10. Thierry Henry 50

. Harry Kane* 50

. Mohamed Salah* 50

