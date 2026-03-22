Fabrizio Romano poinformował o przyszłości Roberta Lewandowskiego. "Jak najszybciej"

Od kilku miesięcy sporo mówi się o przyszłości Lewandowskiego. Jego aktualny kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu tego roku. Dziennikarze informują, że zainteresowani pozyskaniem doświadczonego napastnika są między innymi przedstawiciele ligi z Arabii Saudyjskiej. Wśród zainteresowanych klubów przewijały się też Juventus czy Milan.

W niedzielę głos w sprawie Lewandowskiego zabrał Romano. Zdaniem włoskiego dziennikarza, żadna z opcji nie jest jeszcze pewna, ale Lewandowski chce jak najszybciej podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości.

"Obóz Roberta Lewandowskiego rozważa wszystkie opcje, w tym nową, krótkoterminową umowę z Barceloną. Zainteresowane nim są drużyny z MLS i inne kluby. Rozważane są wszystkie propozycje, aby Lewandowski mógł jak najszybciej podjąć decyzję" - napisał Romano w serwisie X (dawniej Twitter).

37-letni Lewandowski w Barcelonie występuje od 2022 roku, kiedy trafił do stolicy Katalonii z Bayernu Monachium. Jak do tej pory w barwach Blaugrany rozegrał 183 mecze, strzelając 117 goli i notując 23 asysty.

