Lewandowski na okładce "Mundo Deportivo". Oto plan Barcelony

Lewandowski i Torres to duet podstawowych napastników Barcelony. Na ogół obaj grają naprzemiennie, a Polak jest zmiennikiem Hiszpana. Według doniesień "Mundo Deportivo", klub ze stolicy Katalonii chce dać świeży impuls na tej pozycji i pragnie sprowadzić Alvareza z Atletico Madryt.

Alvarez ma ważny kontrakt z Atletico do końca czerwca 2030, ale jak informują hiszpańscy żurnaliści, Barcelona przy limicie finansowego fair play do 100 milionów euro, jest gotowa zapłacić 80-90 milionów euro. Ponadto sam piłkarz miał dostać zalecenie od prezydenta "Blaugrany", Joana Laporty, aby poprosić szkoleniowca z Madrytu, Diego Simeone o odejście. Na razie stanowisko "Rojiblancos" mówi wprost, że napastnik nie jest na sprzedaż.

W artykule czytamy też sporo na temat Lewandowskiego. Możemy dowiedzieć się o tym, że Barcelona chciałaby, aby Polak został na kolejny sezon, ale z zastrzeżeniem, że jego pensja będzie zredukowana. Klub obecnie czeka na decyzję 37-latka, który ma oferty z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych oraz AC Milan.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski wśród legend! Niewiele brakuje do przejścia do historii

"Wszystko zależy od samego zawodnika. Jeszcze niczego nie postanowił, a decyzja na pewno nie zapadnie do końca kwietnia" - napisano.

Na koniec wspomniano też o Torresie, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Zaznaczono, że Hiszpan w tym sezonie stał się podstawowym napastnikiem, ale wraz z przyjściem Alvareza, ponownie może wrócić do roli zmiennika, co byłoby krokiem wstecz w jego karierze. Z drugiej strony dziennikarze "Mundo Deportivo" podkreślają, że Torres nigdy nie sprawiał problemów z powodu braku gry w podstawowym składzie. Dodają również, że jego zarobki są na tyle wysokie, że klub nie ma w planach dać mu wyższego kontraktu.

Puentą artykułu jest stwierdzenie, że pojawienie się Alvareza w Barcelonie lub jakiejkolwiek innej "9" sprawi, że na pozycji napastnika zrobi się bardzo ciasno. "Trudno będzie im zmieścić się w jednym składzie" - skwitowano. Czy to zaważy o decyzji Lewandowskiego?

