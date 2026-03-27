Wymowne słowa Lewandowskiego po meczu z Albanią. Kibice muszą się spieszyć!

Dla napastnika Barcelony był to już 164. mecz w kadrze, a trafienie, które zanotował było już 89. golem dla Biało-Czerwonych. Jego strzał głową doprowadził do wyrównania z Albanią. Niedługo później zwycięską bramkę zdobył Piotr Zieliński.

Kolejny mecz Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją i będzie to spotkanie o być albo nie być w kontekście awansu na tegoroczny mundial. Nie wiadomo jeszcze, kiedy podopieczni Jana Urbana ponownie pojawią się na PGE Narodowym. I pytanie, czy wystąpi na nim Lewandowski.

ZOBACZ TAKŻE: Rózga dla Rózgi! Boniek wystawił oceny Polakom za Albanię

- Po takim meczu, na Narodowym, gdzie zawsze dobrze się czułem, poczułem wzruszenie. Nie wiem kiedy następnym razem znów na nim zagramy. Z biegiem mojej kariery bardziej doceniam pewne rzeczy, dlatego cieszę się, że mogę tutaj być. Ludzki aspekt jest też dla mnie ważny - powiedział 37-latek, cytowany przez portal "Łączy nas Piłka".

Nie brakuje spekulacji mówiących, że w razie braku awansu na mundial Lewandowski może nawet postanowić zakończyć karierę reprezentacyjną.

Polsat Sport