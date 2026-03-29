Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego! Konkretna oferta na stole

Obecny kontrakt Lewandowskiego z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu tego roku. Od wielu miesięcy trwa dyskusja na temat przyszłości Polaka. Nie brakuje doniesień o jego odejściu i przenosinach do któregoś z klubów Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Zainteresowani pozyskaniem doświadczonego napastnika są również działacze AC Milan.

Sam piłkarz chciałby jednak zostać jeszcze jeden rok w Barcelonie, gdzie czuje się naprawdę dobrze - do tego stopnia, że jest gotowy pójść na bardzo duże ustępstwa względem obecnego kontraktu. Informuje o tym "Sport", który donosi, że Lewandowski musiałby zgodzić się na obniżkę swojego wynagrodzeni o połowę (!). Do tego 37-latek musiałby zaakceptować rolę zmiennika, co zdarza się coraz częściej już w tym sezonie. W obu przypadkach Polak miałby powiedzieć "tak", chociaż chce dać sobie jeszcze kilka tygodni na przemyślenie.

"Napastnik z Polski chce czuć się ważny w projekcie Hansiego Flicka i wstrzymuje się z podjęciem decyzji w najbliższym czasie" - czytamy.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Dotychczas rozegrał 184 spotkania, strzelając 117 goli i zapisując 23 asysty.

