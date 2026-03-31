Wymowne zachowanie Roberta Lewandowskiego. To już koniec?

Robert Lewandowski opublikował zdjęcie w swoich mediach społecznościowych okraszone piosenką "Time To Say Goodbye". Czy to koniec gry legendarnego napastnika w reprezentacji Polski?

Piłkarz Robert Lewandowski w stroju reprezentacji Polski, ze smutną miną, podczas meczu
Czy Robert Lewandowski zakończy reprezentacyjną karierę?

Już od dawna w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące możliwego końca kariery reprezentacyjnej Roberta Lewandowskiego. Teraz ten scenariusz wydaje się bardziej realny niż kiedykolwiek.

 

We wtorek Biało-Czerwoni przegrali ze Szwedami w finale baraży eliminacji mistrzostw świata 2:3. To oznacza, że podopieczni Jana Urbana nie pojadą na tegoroczny mundial. 

 

Po ostatnim gwizdku świat polskiego sportu obiegły obrazki Lewandowskiego. Napastnik Barcelony ze łzami w oczach opuszczał murawę w Sztokholmie. Chwilę później w mediach społecznościowych kapitan reprezentacji Polski opublikował wymowny post. 

 

Swoje zdjęcie po meczu okrasił wyjątkową piosenką. Chodzi o utwór "Time To Say Goodbye", który wykonują Andrea Bocelli i Sarah Brightman. Wielu kibiców uznaje, że w ten sposób "Lewy" daje do zrozumienia, że był to jeden z jego ostatnich - jeżeli nie ostatni - mecz w kadrze. Do tej pory nie pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

