Wymowne zachowanie Roberta Lewandowskiego. To już koniec?

Już od dawna w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące możliwego końca kariery reprezentacyjnej Roberta Lewandowskiego. Teraz ten scenariusz wydaje się bardziej realny niż kiedykolwiek.

We wtorek Biało-Czerwoni przegrali ze Szwedami w finale baraży eliminacji mistrzostw świata 2:3. To oznacza, że podopieczni Jana Urbana nie pojadą na tegoroczny mundial.

Po ostatnim gwizdku świat polskiego sportu obiegły obrazki Lewandowskiego. Napastnik Barcelony ze łzami w oczach opuszczał murawę w Sztokholmie. Chwilę później w mediach społecznościowych kapitan reprezentacji Polski opublikował wymowny post.

Swoje zdjęcie po meczu okrasił wyjątkową piosenką. Chodzi o utwór "Time To Say Goodbye", który wykonują Andrea Bocelli i Sarah Brightman. Wielu kibiców uznaje, że w ten sposób "Lewy" daje do zrozumienia, że był to jeden z jego ostatnich - jeżeli nie ostatni - mecz w kadrze. Do tej pory nie pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

